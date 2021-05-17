"Своими руками шил свадебное платье": история любви Андре Тана и Алины Харечко

Дизайнер Андре Тан, настоящее имя которого Андрей Тищенко, объявил о разводе с женой Алиной Харечко. Пара была в браке около девяти лет.

Автор: instagram.com/andre_tan_official Андре Тан расстался с любимой Алиной Харечко после девяти лет брака

Мужчина отметил, что почти год не живет с Харечко. При разводе он оставил жене все их имущество: большой дом и даже приобрел для экс-возлюбленной автомобиль.

"Я очень уважаю бывшую жену Алину, потому что она мне родила дочь Софию. Мы начинали с дружбы и закончили дружбой. Начались ссоры, потому что она запустила свою линию одежды, и я стал ей рекомендовать, что и как лучше сделать. Она сказала, что хочет сама делать свои ошибки. И именно на фоне работы возникало очень много ссор", - рассказал дизайнер.

Gazeta.ua рассказывает, как развивались отношения Андре Тана и его бывшей.

Дизайнер в одном из интервью признался, что пара поддерживала дружеские отношения на протяжении трех лет. После этого они встречались полтора года. Впоследствии решили пожениться. Пара расписалась в Киеве, а свадьбу тайно отпраздновала на Мальдивских островах в ноябре 2012-го.

"Мы убежали от всех", - отметил он. Родные и друзья супругов не присутствовали на свадьбе.

После медового месяца Тан заявил о браке журналистам и отметил, что любимая - личность неизвестная.

"То есть, она известна в своих кругах: занимается маркетингом", - добавил мужчина.

Избранница дизайнера оказалась директором Be First Marketing School и владелицей рекламного агентства.

Автор: instagram.com/andre_tan_official Андре Тан расстался с любимой Алиной Харечко после девяти лет брака

Тан признавался, что свадебное платье шил для своей невесты сам.

"Я привез рулон кружева Dolce&Gabbana из Италии. Платье свадебное весило около 12-15 килограммов. И было сильное удивление, когда Алина бежала по океану, и оно (платье, - Gazeta.ua) намокло и просто с нее спадало", - вспомнил он.

Дизайнер надел смокинг того же бренда.

"Поэтому я всегда шучу, что у нас на свадьбе свидетелями были Дольче и Габбана", - добавил мужчина.

В Украине супруги не повторяли свадьбу. Тан отмечал, что для него "это было принципиально важно, чтобы все было совсем иначе".

Через два с половиной года после бракосочетания у пары родилась дочь София. Дизайнер иногда рассказывает о ней журналистам и делится секретами воспитания.

"Самое главное - ценности, которые ты прививаешь ребенку. Мы с Алиной договорились, что не даем Софии смотреть телевизор. Она вообще не смотрит мультфильмов, только 20 минут утром во время завтрака. Весь мир она познает благодаря книгам. Я могу похвастаться обширной библиотекой детских книг, потому что каждый месяц ей покупаю около 30 изданий. Некоторые книги мы перечитываем по четыре - пять раз, и я уже говорю: "Соня, опять эту книгу? Я уже ее наизусть знаю". Именно благодаря этому у нее прекрасный язык", - поделился в одном из интервью Тан.

2019 года Харечко создала собственный бренд Home Wings, в ассортименте которого: пижамы для сна и прогулок по городу, домашние костюмы, пледы и аксессуары для дома. По словам дизайнера, именно амбиции жены в сфере моды стали причиной разрыва отношений. После развода Тан оставил жене дом на 500 кв. м, приобрел авто для нее и ежемесячно платит значительные алименты.

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"Уже прошло более чем полгода, и мы нормально общаемся", - заявил модельер.

Украинский дизайнер Андре Тан развелся с женой Алиной Харченко. В браке они прожили девять лет. Причиной развода он назвал дизайнерские амбиции бывшей жены.