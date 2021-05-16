Андре Тан ошарашил новостью о разводе

Украинский дизайнер Андре Тан развелся с женой Алиной Харченко после девяти лет брака. Фото: facebook.com/andre.tan.71

Украинский дизайнер Андре Тан развелся с женой Алиной Харченко. В браке они прожили девять лет.

Причиной развода он назвал дизайнерские амбиции бывшей жены. Об этом рассказал в программе "Светская жизнь".

"Мы девять лет были вместе. Я очень уважаю свою бывшую жену Алину, потому что она мне родила дочь Софию. Мы начинали с дружбы и закончили дружбой. Начались ссоры, потому что она запустила свою линию одежды Home Wings и я начал ей рекомендовать , что и как лучше сделать. Она сказала, что хочет сама делать свои ошибки. И именно на фоне работы возникало очень много ссор", - рассказал Тан.

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По его словам, при разводе он оставил жене все их имущество: большой дом с большим участком земли и даже купил новый автомобиль.

"Я ежемесячно плачу большие алименты. Уже прошло более полугода и мы нормально общаемся", - добавил модельер.

Певец 37-летний Михаил ХОМА - Дзидзьо, разводится с женой Ярославой Притулой, 36 лет. Начали встречаться подростками. В браке были с 2013-го. Последние девять месяцев живут отдельно.