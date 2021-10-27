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среда, 27 октября 2021 18:33

Из-за ревности и карантина: звездные пары, расторгнувшие помолвку
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Модель и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева прекратила отношения с предпринимателем Артемом Кимом. Пара была вместе более пяти лет и готовилась к свадьбе.

С Кимом певица впервые появилась в 2016 году на дне рождения исполнительницы Славы Каминской. Два года тому назад звезда признавалась, что хочет замуж и родить детей. А недавно Астафьева объявила о разрыве.

"Я теперь красивая и одинокая женщина", - сообщила она.

Какие еще звездные пары расторгли помолвку, подготовила Gazeta.ua.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес решили прекратить отношения, которые продолжались с 2017 года. Новостью поделились 15 апреля.

"Мы поняли, что у нас лучше выходит быть друзьями, и надеемся, что мы останемся ими. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах", - сообщила экс-пара.

Лопес и Родригес обручились в марте 2019 года во время отдыха на Багамах. Для артистки брак должен был быть четвертым, а для спортсмена – вторым. Свадьбу дважды переносили из-за пандемии, впоследствии – и вовсе расторгли помолвку.

Модель и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева разорвала отношения с предпринимателем Артемом Кимом
Фото: instagram.com/da_astafieva
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес решили разорвать продолжавшиеся с 2017 года отношения. Новостью поделились 15 апреля
Из-за карантина рассталась с женихом-иностранцем рэп-исполнительница Алина Паш в октябре 2020 года
Американская исполнительница Деми Ловато разорвала отношения с актером Максом Эрихом спустя два месяца после помолвки
Фэшн-фотограф Соня Плакидюк ошарашила фанов новостью о разрыве отношений с хореографом Ричардом Горном в июне 2020 года

Из-за карантина рассталась с женихом-иностранцем рэп-исполнительница Алина Паш в октябре 2020 года. Ее отношения с французским музыкантом Джонатаном Ильелем продолжались около четырех лет. По словам репера, именно карантин и постоянное времяпрепровождение вместе сыграло значительную роль.

"Моя семья была в шоке, что рядом со мной не украинец, а афрофранцуз. Он был старше меня и весь в тату. А еще Джо – лидер электронной группы DOP. Мы четыре года были счастливы в отношениях. Многое прошли вместе. Работали, путешествовали и поддерживали друг друга. Но из-за карантина стали токсичными друг для друга. Признаюсь, что я перегорела в отношениях. Мое внимание переключилось на другого", - рассказывала Паш.

Американская исполнительница Деми Ловато прекратила отношения с актером Максом Эрихом спустя два месяца после помолвки. Пара начала встречаться в начале пандемии. А 23 июля 2020 года уже объявила о помолвке: Эрих сделал предложение певице на пляже Малибу. Но в сентябре того же года сообщили, что свадьбы не будет.

Ловато заверила, что актер использовал ее ради пиара. По ее словам, она не понимала, с кем имела дело, потому что их отношения ускорились из-за карантинных ограничений. Еще в начале романа пара начала жить вместе.

Фэшн-фотограф Соня Плакидюк ошарашила фанов новостью о прекращении отношений с хореографом Ричардом Горном в июне 2020 года. Они познакомились на съемках модельного реалити в 2014 году. Через три года Горн сделал предложение любимой.

"История банальна - мы начали по-разному видеть свое будущее. Здесь иногда не помогает даже самая безумная любовь. Я знала, что все начнут угадывать причину, но я убеждаю, не угадает никто", - признавалась фотограф.

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Американская певица и актриса Леди Гага расторгла помолвку с продюсером Кристианом Карино в конце февраля 2019 года. Пара была вместе около двух лет. Только через месяц после разрыва артистка поделилась, что причиной стала беспричинная и бесконечная ревность к любому из ее окружения. Карино устраивал ей допросы во время каждой встречи, чем провоцировал ссоры.

Актер и режиссер крымскотатарского происхождения 48-летний Ахтем Сеитаблаев ошеломил поклонников новостью. Сообщил, что расстается с продюсером 53-летней Иванной Дядурой, с которой состоял в браке с 2013 года.

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