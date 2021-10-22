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пятница, 22 октября 2021 12:04

Ахтем Сеитаблаев шокировал новостью о разводе
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Актер и режисер крымскотатарского происхождения 48-летний Ахтем Сеитаблаев ошеломил поклонников новостью. Сообщил, что расстается с продюсером 53-летней Иванной Дядурой, с которой состоял в браке с 2013 года.

Причину такого решения Сеитаблаев не назвал. Добавил в интервью в программе "Зірковий шлях", что иногда между влюбленными "заканчиваются чувства".

"Это довольно эмоциональный и непростой момент в жизни каждого человека. Особенно, когда к этому имеют отношение дети. Никогда не можешь быть готовым к тому, что заканчиваются чувства. Я надеюсь, мы останемся добрыми друзьями. И так же будем держать в поле зрения друг друга и в случае необходимости помогать. Мы с Иванной сделали много, начиная с телевизионных фильмов и заканчивая "Хайтармой" и "Киборгами". Сотрудничество тоже повлияло на ситуацию", - сказал режиссер.

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Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев ошеломил поклонников новостью о разводе
Фото: instagram.com/seitablaiev
Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев ошеломил поклонников новостью о разводе
Пара была вместе почти 10 лет, восемь из которых в браке, и у них есть общая дочь София
Сеитаблаев разводится с женой-продюсером Иванной Дядурою
Сеитаблаев разводится с женой-продюсером Иванной Дядурою

Деталями личной жизни актер не делится. Сеитаблаев женился на Дядюре в 2013-м. Она стала его второй женой. Пара была вместе почти 10 лет, восемь из которых в браке. Есть общая дочь София.

О первой возлюбленной режиссера известно только, что она родила троих детей.

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