СМИ раскрыли младшего на 13 лет бойфренда Ким Кардашьян

Американская телезвезда 41-летняя Ким Кардашьян еще не успела развестись с рэпером Канье Вестом, но уже имеет бурный роман. СМИ подловили бизнесвумен с американским комиком и актером 28-летним Питом Дэвидсоном. Пара держалась за руки.

Светскую львицу впервые заметили с юмористом 29 октября в Южной Калифорнии. Об этом сообщает PageSix.

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Впоследствии их неоднократно видели вместе в Нью-Йорке, откуда родом Дэвидсон, и в родном для Кардашьян Лос-Анджелесе.

На днях рэпер Flavor Flav показал фотографию в Instagram, на которой позировала миллиардерша с комиком, ее матерью Крис Дженнер и рэп-исполнителем. Были одеты в пижамы бренда Кардашьян Skims.

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Автор: instagram.com/flavorflavofficial СМИ раскрыли новый роман Ким Кардашьян. Ее избранником стал комик Пит Дэвидсон (слева)

2013-го звезда в третий раз пошла под венец с репером Канье Уэстом. У пары родились четверо детей, двое из которых от суррогатной матери. В этом году супруги разорвали отношения.