Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян

21 октября американская светская львица и миллиардерша Ким Кардашьян отмечает 41-летие. За ее жизнью следят более 259 млн пользователей в Instagram, она трижды выходила замуж, а в апреле этого года официально стала миллиардершей.

Самые сексуальные фото звезды и как бизнесвумен получила известность, подготовила Gazeta.ua.

1. Кардашьян в юности комплексовала из-за слишком пышных форм: в 14 лет у нее уже были широкие бедра и грудь третьего размера. Потом осознала, что ее фигура нравится многим мужчинам, и начала подчеркивать аппетитные формы. А в 20 лет избавилась от округлых щек, увеличила губы и изменила форму носа.

Также Кардашьян регулярно делает инъекции красоты, поэтому в 41 год у нее нет морщин. А фанаты подозревают, что женщина ложилась под нож пластических хирургов и для того, чтобы подкорректировать форму ягодиц и груди.

2. В 19 лет знаменитость впервые вышла замуж за музыкального продюсера Дэймона Томаса. Брак оказался несчастливым и длился четыре года. В 2011 году Кардашьян вышла замуж за баскетболиста Криса Хамфриса, на развод с которым подала через 72 дня.

В 2013 году звезда в третий раз пошла под венец с рэпером Канье Уэстом. У пары родились четверо детей, двое из которых от суррогатной матери. В этом году супруги расторгли отношения.

Фото: instagram.com/kimkardashian

3. Кардашьян работала стилистом певиц Линдси Лохан и Бренди. А еще дружила со светской львицей Пэрис Хилтон. Именно она впервые привела на светское мероприятие Ким. Женщины перестали поддерживать дружеские отношения после того, как популярность бизнесвумен начала затмевать Хилтон.

4. После премьеры шоу "Семейство Кардашьян" в 2007 году Ким стала невероятно популярной. Телепрограмму транслировали в течение 14 лет и перевели на многие языки. Проект принес семье миллионные заработки.

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5. Но не только благодаря телешоу Кардашьян получила известность. В 2007 году в сеть слили скандальное секс-видео, в котором снялись она и ее бывший - американский певец Ray J. Кроме славы, звезда получила $5 млн: именно эту сумму выплатила студия Vivid Entertainment, которая владела правами на данный ролик.

Американская звезда реалити-шоу, блогер и инстадива Ким Кардашьян официально получила статус миллиардерши. Ее капитал достиг $1 млрд. Знаменитость заработала благодаря собственным брендам косметики и одежды, телевидению, рекламе с Instagram и инвестициям.