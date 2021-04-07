Ким Кардашьян официально стала миллиардершей.

Фото: @kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу, блогерка и инстадива 40-летняя Ким Кардашьян официально получила статус миллиардерши.

Ее капитал достиг $1 млрд, пишет Forbes.

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Знаменитость заработала благодаря собственным брендам косметики и одежды, телевидению, рекламе с Instagram и инвестициям.

Кардашьян входит в 2755 самых богатых людей мира.

Супруг Кардашьян, рэпер Канье Уэст, с которым она разводится, также в этом списке из $1,8 млрд. Но ее сестру Кайли Дженнер удалили из списка миллиардеров еще в мае прошлого года - журнал Forbes утверждал, что она годами "раздувала успех своего бизнеса".

Американская теледива и модель Ким Кардашьян взбудоражила воображение поклонников фотографиями в белье собственного бренда Skims.