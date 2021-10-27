"Не стоит обманывать себя" - Dzidzio поделился, почему его брак распался

Исполнитель 37-летний Михаил Хома, который выступает под сценическим именем Dzidzio, назвал причины развода с певицей Slavia.

Артист отметил, что главное в отношениях – быть честным с собой. Почему его брак распался, признался за кулисами шоу "Маска".

"Не стоит обманывать себя. Когда что-то не нравится, надо говорить, а не молчать. Я много лет умалчивал и не мог правильно сказать, что меня не устраивает. Знаете, есть такая история: поженились треугольник и квадрат, сделали себе идеально круглую дверь домой и никак не могут туда попасть. В один момент на карантине я сел и наконец разобрался с происходящим в моей жизни", - сказал лидер группы Dzidzio.

Фото: instagram.com/slavia_official

После этого мужчина откровенно поговорил с Ярославой Притулой (настоящее имя экс-жены. - Gazeta.ua). Супруги пришли к тому, что развод будет лучшим вариантом.

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Певец добавил, что пока не планирует налаживать личную жизнь, потому что у него много работы.

Артист Dzidzio, настоящее имя Михаил Хома, признался, как с экс-супругой разделили имущество. Осенью он развелся с певицей Slavia. Пара провела вместе 20 лет, семь из которых в браке.