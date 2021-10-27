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среда, 27 октября 2021 16:14

"Не стоит обманывать себя" - Dzidzio поделился, почему его брак распался
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Исполнитель 37-летний Михаил Хома, который выступает под сценическим именем Dzidzio, назвал причины развода с певицей Slavia.

Артист отметил, что главное в отношениях – быть честным с собой. Почему его брак распался, признался за кулисами шоу "Маска".

"Не стоит обманывать себя. Когда что-то не нравится, надо говорить, а не молчать. Я много лет умалчивал и не мог правильно сказать, что меня не устраивает. Знаете, есть такая история: поженились треугольник и квадрат, сделали себе идеально круглую дверь домой и никак не могут туда попасть. В один момент на карантине я сел и наконец разобрался с происходящим в моей жизни", - сказал лидер группы Dzidzio.

Певец Dzidzio назвал причину развода
Фото: instagram.com/slavia_official
Исполнительница Slavia, настоящее имя Ярослава Притула, недавно говорила, что артист подарил ей квартиру.
Певец Dzidzio назвал причину развода
Исполнительница Slavia, настоящее имя Ярослава Притула, недавно говорила, что артист подарил ей квартиру.
Пара разорвала отношения после 20 совместных лет

После этого мужчина откровенно поговорил с Ярославой Притулой (настоящее имя экс-жены. - Gazeta.ua). Супруги пришли к тому, что развод будет лучшим вариантом.

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Певец добавил, что пока не планирует налаживать личную жизнь, потому что у него много работы.

Артист Dzidzio, настоящее имя Михаил Хома, признался, как с экс-супругой разделили имущество. Осенью он развелся с певицей Slavia. Пара провела вместе 20 лет, семь из которых в браке.

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