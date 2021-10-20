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среда, 20 октября 2021 11:30

Не захотел "делить собаку": Dzidzio рассказал о разделе имущества с бывшей
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Артист Dzidzio, настоящее имя Михаил Хома, признался, как с экс-супругой разделили имущество. Осенью он развелся с певицей Slavia.

Пара провела вместе 20 лет, семь из которых в браке. В комментарии сайту ТСН лидер группы Dzidzio впервые рассказал о разделе имущества с бывшей.

"Мы имущество поделили. Ну как, мы его не поделили. Я просто отдал все Славе. Я поступил так, как должен был поступить мужчина", - признался певец.

Певец Dzidzio рассказал о разделе имущества с экс-женой Slavia
Фото: instagram.com/slavia_official
Пара рассталась после 20 совместных лет, семь из которых провели в браке
Пара рассталась после 20 совместных лет, семь из которых провели в браке
Певец Dzidzio рассказал о разделе имущества с экс-женой Slavia
Исполнительница Slavia, настоящее имя Ярослава Притула, недавно говорила, что артист подарил ей квартиру

Недавно Ярослава Хома - настоящее имя исполнительницы - тоже говорила, что ее экс-муж подарил ей квартиру. Артист отметил, что не хотел "делить собаку".

"Эта квартира, которая осталась у Славы, она очень красивая. Я подумал, зачем делить собаку пополам. Это не хорошо, поэтому я решил ее подарить", - добавил он.

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Квартира расположена в селе Подгорцы под Киевом у озера. В комплексе, где ее купил Хома, цены за жилье - от 2,13 млн грн за однокомнатную и от 5,07 млн грн за трехкомнатную.

Певец Dzidzio, настоящее имя которого Михаил Хома, рассказал об отношениях с бывшей женой, певицей Славией. Артист отметил, что с экс-супругой остался в прекрасных отношениях, а недавно приобрел ей новое жилье.

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