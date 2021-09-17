DZIDZIO не одобряет откровенные фото экс-супруги

Dzidzio рассказал об отношениях с Славией. instagram.com/dzidzio

Певец Dzidzio, настоящее имя которого Михаил Хома, рассказал об отношениях с бывшей женой, певицей Славией. Поделился подробностями в программе "Звездный час".

Артист отметил, что с экс-супругой остался в прекрасных отношениях, а недавно приобрел ей новое жилье.

"Это очень красивая квартира, выходишь и видно озеро. Квартира 150 квадратных метров. И я отдаю ее Ярославе. Сейчас я сам, на самом деле мы друг друга любим, уважаем, и это главное. Не потому, что это у трендах. Я нигде ничего плохого о Славию не говорил и не буду", - сказал Михаил.

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Также певец выразил свое мнение относительно фотографий Славии в купальнике, которые она начала активно публиковать в соцсетях после развода.

"Я всегда говорил: "Я бы делал по-другому". Но это ее жизнь, и она имеет право делать как хочет", - добавил Dzidzio.

Этой весной звездные супруги Михаил Хома и Ярослава Притула объявили о разводе. Пара вместе прожила 20 лет, семь из которых - в браке.