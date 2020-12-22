Арина Любителева рассказала о расставании с басистом Imagine Dragons

Причиной расставания стало то, что мужчина был не готов к серьезным отношениям. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Участница модельного реалити призналась, почему закончился роман с американским музыкантом

Арина Любителева — одна из самых успешных выпускниц модельного реалити "Нового каналу". Она успела не только поработать со всемирно известными дизайнерами, попасть на обложку Harper's Bazaar и дефилировать по подиумам в Нью-Йорке, но и покорить сердце басиста американской группы Imagine Dragons Бена Макки. Они встречались около 2 лет, но расстались в конце 2019-го.

"Мы расстались прямо перед Новым годом, в католическое Рождество. Это была моя инициатива. Не знаю, почему, но все отношения заканчиваю именно я. Мы расстались на хорошей ноте, я ему сказала: "Это мой подарок тебе". Он не хотел расставаться, сказал: "Давай я решу все свои проблемы и вернусь к тебе". Но для меня эта история закончена", — отметила участница СТМПУ.

Причиной расставания стало то,что мужчина был не готов к серьезным отношениям.

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"Мы с Беном практически съехались. Я искала место, где буду учиться в Лас-Вегасе — нашла хороший музыкальный колледж недалеко от его дома. Но в последний момент мы поняли, что не готовы к серьезным отношениям. Точнее, я была готова, а он — нет. Во-первых, колледж — это очень дорого. Во-вторых, ему нужно было оформить спонсорские документы и нести за меня полную ответственность, покрывать все мои расходы. А у Бена и так было много своих проблем", — призналась Арина.

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