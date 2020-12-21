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понедельник, 21 декабря 2020 21:21

Назвали победительницу шоу "Супер топ-модель по-украински"
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Татьяна Брык победила в шоу "Супер Топ-модель по-украински"
Фото: instagram.com/tatyana_bryk
Татьяна Брык победила в шоу "Супер Топ-модель по-украински"
Татьяна Брык победила в шоу "Супер Топ-модель по-украински"
Татьяна Брык победила в шоу "Супер Топ-модель по-украински"
Татьяна Брык победила в шоу "Супер Топ-модель по-украински"

На шоу "Супер Топ-модель по-украински" победила Татьяна Брык.

Она обошла полуфиналисток Александру Литвин и Дарью Майстренко.

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"Друзья, я это сделала! Это путь длиной в 6 лет! И вот она-победа! Спасибо большое всем, кто за меня болел и тем, кто нет. Спасибо всей съемочной команде @topmodels_ukraine! Без вас всего бы этого не было! И спасибо моим родителям за то, что воспитали такого человека!" - написала она в Instagram.

Брык получила в награду в 300 тыс грн, съемку на обложку журнала и годовой запас витаминного комплекса.

Татьяна Брык 3 года жила в аду, но долго не могла в этом признаться. Чем ближе к финалу "Супер Топ-модели по-украински", которое показывает "Новый канал", тем больше тайн раскрывают участницы. На съемках социального ролика, посвященного борьбе с домашним насилием, выяснилось, что Брык была жертвой.

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