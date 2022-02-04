Андрей Бедняков поделился деталями обучения дочери: "Просили поговорить о ее поведении"

Телеведущий Андрей Бедняков поделился воспоминаниями со школьных лет. А еще впервые поговорил об обучении дочери 6-летней Ксении.

По словам ведущего второго сезона шоу "Где логика", которое скоро стартует на "Новом канале", в школе он получал хорошие оценки. Но "немного подводило поведение".

"Шутить надо же было. Учителя изобрели систему, по которой мне писали "Поведение неудовлетворительное" по одной букве. И если через неделю дописывали полностью – я шел встречаться с директором. Был с ней на короткой ноге, как говорится", - начал Бедняков.

Фото: instagram.com/biedniakov

Мужчина рассказал, что он и подкладывал кнопки однокласснику, пока тот отвечал с места, и делал массаж плеч учительнице геометрии в первый день в новой школе.

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"Были и приклеены к стене кеды одноклассника. И беготня во время контрольной по геометрии к учительнице информатики. Я с ней очень хорошо ладил, поэтому обращался, чтобы она мне решала все задачи. А потом отдавал это половине класса. В школе был очень заметным" , – добавил он.

В этом году дочь Беднякова пошла в школу.

"Дочь соединила характеры и мамы, и папы. Неусидчивость, конечно, от меня. Она сейчас учится в первом классе, и уже со школы поступали просьбы поговорить по поводу поведения. Что касается свободного времени, то мы часто путешествуем семьей. Ксения обожает Одессу и Львов. Представьте, у нее уже есть любимые отели и места. Когда дома, то играем в настольные игры. Читаем", - поделился ведущий.

В 14-м выпуске шоу "Где логика?" в борьбу вступили спортсмены. В составе женской команды играли гимнастка Анна Ризатдинова и фитнес-тренер Марина Боржемская, а в составе мужской - гимнаст Олег Верняев и боксер Денис Беринчик. Участники боролись за главные призы проекта - гири "Железная логика". Они разгадывали загадки и ребусы в четырех раундах и финале. Все - на логику, смекалку, внимательность и скорость мышления звездных гостей.