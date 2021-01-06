Американский рэпер попал в реанимацию

Dr. Dre попал в больницу с аневризмой мозга. Фото: vesti.ru

Известный американский рэпер и продюсер 55-летний Dr. Dre, настоящее имя которого Андре Янг, попал в больницу с аневризмой головного мозга.

Сейчас находится в реанимационном отделении лос-анджелесского медицинского центра, пишет издание TMZ.

Врачи оценивают состояние артиста как стабильное. Впрочем, пока не могут понять, что стало причиной кровоизлияния.

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Вскоре звезда опубликовал сообщение на своей странице в Instagram. В нем поблагодарил врачей и близким:

"Спасибо моей семье, друзьям и поклонникам за интерес и наилучшие пожелания. У меня все хорошо и моя медицинская бригада предоставляет прекрасную помощь. Я скоро выпишусь из больницы и вернусь домой".

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