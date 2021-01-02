Футболист фейерверком обжег глаза и лицо

Футболист 29-летний Омар Елабделлауи получил серьезные травмы во время празднования Нового года. Фото: twitter.com/omarela14

Защитник сборной Норвегии и турецкого "Галатасарая" 29-летний Омар Елабделлауи получил серьезные травмы во время празднования Нового года.

У него в руках взорвалась пиротехника. Елабделлауи был госпитализирован с ожогами лица, рук и травмой глаз. Об этом сообщает Goal.com.

"Все повреждения глаз и ожоги на лице нашего игрока сейчас обследуются. Он находится в сознании, его жизни ничего не угрожает. Омар может говорить, отвечать врачам", - сообщили в своем заявлении в "Галатасарая".

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У футболиста повреждены оба глаза: больше досталось левому - химический и термический ожоги, рассказала врач Ведак Кайя.

"Сейчас ситуация постепенно улучшается - мы промываем глаза и ожоги. Он уже может видеть, но пока сложно сказать, чем все закончится", - говорит врач.

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