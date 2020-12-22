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"Больше всего цепляет страх смерти" - Чапкис рассказал о болезни легких

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&quot;Больше всего цепляет страх смерти&quot; - Чапкис рассказал о болезни легких
Медики не готовы утверждать, что воспаление легких вызвано не Covid-19. Фото: zik.ua

Танцор и хореограф 90-летний Григорий Чапкис попал в больницу с двусторонним воспалением легких.

Он рассказал, что боится смерти и переживает за жену, которая младше его на 52 года, пишет "Гордон".

"Врачи удивляются, ведь у меня все здорово. Температура, давление в норме, сердце работает хорошо, но есть воспаление легких. Я понимаю, что завишу от Бога. Но не хочу, чтобы стало хуже. Закашляюсь - и первая мысль: смерть идет. Я открываю окна и начинаю ходить. Мне страшно. Больше всего меня цепляет этот страх смерти", - сказал Чапкис.

Он также заявил, что чувствует слабость и отсутствие аппетита.

Медики не готовы утверждать, что воспаление легких вызвано не Covid-19, хотя тест показал отрицательный результат. Врачам также трудно установить причину воспалительного процесса.

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Dzidzio рассказал, как перенес Covid-19 и что делал во время изоляции. Артист 37-летний Dzidzio, настоящее имя которого Михаил Хома, заявил, что переболел Covid-19, из-за чего был неактивным в соцсетях.

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