Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео

Гордону ассистировал заслуженный тренер Украины. Фото: instagram.com/gordondmytro

Основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон показал, как нужно "правильно вырывать кадык".

Журналист продемонстрировал это на манекене для бокса и опубликовал видео в Instagram.

"Показываю, как правильно вырвать кадык", - написал журналист в комментарии под видео.

Гордону ассистировал заслуженный тренер Украины по кикбоксингу Александр Иванов.

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