54-летняя Моника Беллуччи похвасталась стройной фигурой в боди на голое тело

Итальянская актриса и модель 54-летняя Моника Беллуччи снялась для глянцевого журнала Madame Figaro Paris.
Сексуальные снимки с фотосессии знаменитость опубликовала в Instagram.
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На фото Беллуччи позировала в откровенных боди на голое тело. Волосы звезды было влажным, а на лице нюдовий макияж.
Поклонники засыпали Монику комплиментами.
"Тоже хочу так выглядеть в 54 года", "Идеальная фигура", "Мне 20, а я не такая красивая, как Моника в 54", "Красавица", "Самая красивая женщина в мире", - пишут они.
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