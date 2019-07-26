54-летняя Моника Беллуччи похвасталась стройной фигурой в боди на голое тело

Фото: @monicabellucciofficiel

Итальянская актриса и модель 54-летняя Моника Беллуччи снялась для глянцевого журнала Madame Figaro Paris.

Сексуальные снимки с фотосессии знаменитость опубликовала в Instagram.

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На фото Беллуччи позировала в откровенных боди на голое тело. Волосы звезды было влажным, а на лице нюдовий макияж.

Поклонники засыпали Монику комплиментами.

"Тоже хочу так выглядеть в 54 года", "Идеальная фигура", "Мне 20, а я не такая красивая, как Моника в 54", "Красавица", "Самая красивая женщина в мире", - пишут они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madame Figaro Paris (@madamefigarofr) 26 Июл 2019 в 2:28 PDT

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи разошлась с бойфрендом художником Николя Лефевром. Знаменитость поделилась, что с мужчиной их объединяет крепкая дружба.