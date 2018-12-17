48-летняя Мэрайя Кэри показала похудевшую фигуру на свидании с молодым бойфрендом

Певица Мэрайя Кэри была замечена вместе с бойфрендом, когда выходила со своего концерта в Брюсселе.
Мэрайя была в вечернем платье с высоким разрезом, которое эффектно делало акцент на ее постройневшей фигуре.
Брайан и Мэрайя встречаются два года.
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Познакомились более 10 лет назад, в 2006-м году, когда танцовщик был в ее команде в туре Adventures of Mimi Tour.
После того, как начали отношения расходились на короткое время.
"Она увидела во мне, то, что я не видел, пока мы не расстались. Мы должны быть вместе, постоянно у нас был какой-то связь", - говорит в интервью E! News жених Мэрайи Кэри, которая имеет детей от предыдущего брака.
Малышей Кэри родила от певца и актера Ника Кенона. Пара стала родителями в 2011 году. В 2016 году развелась после 8 лет брака.
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