48-летняя Мэрайя Кэри показала похудевшую фигуру на свидании с молодым бойфрендом

Певица Мэрайя Кэри была замечена вместе с бойфрендом, когда выходила со своего концерта в Брюсселе.

Мэрайя была в вечернем платье с высоким разрезом, которое эффектно делало акцент на ее постройневшей фигуре.

Брайан и Мэрайя встречаются два года.

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Познакомились более 10 лет назад, в 2006-м году, когда танцовщик был в ее команде в туре Adventures of Mimi Tour.

После того, как начали отношения расходились на короткое время.

"Она увидела во мне, то, что я не видел, пока мы не расстались. Мы должны быть вместе, постоянно у нас был какой-то связь", - говорит в интервью E! News жених Мэрайи Кэри, которая имеет детей от предыдущего брака.

Малышей Кэри родила от певца и актера Ника Кенона. Пара стала родителями в 2011 году. В 2016 году развелась после 8 лет брака.