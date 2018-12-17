 
Ексклюзивы
1/5
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
2 Просмотров: 549
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2250
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 144
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1467
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 459
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 819
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2241
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 315
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Просмотров: 801
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1413
Фото
Все фото
4
12
4
17
4
48-летняя Мэрайя Кэри показала похудевшую фигуру на свидании с молодым бойфрендом
48-летняя Мэрайя Кэри показала похудевшую фигуру на свидании с молодым бойфрендом
Британская звезда Дэвид Крейг поразил драйвовым шоу в Киеве
Британская звезда Дэвид Крейг поразил драйвовым шоу в Киеве
Супермодель Кэндис Свейнпол нарядилась в обольстительный купальник
Супермодель Кэндис Свейнпол нарядилась в обольстительный купальник
Яркие бикини и роскошные наряды: что любит носить &quot;Мисс Вселенная-2018&quot;
Яркие бикини и роскошные наряды: что любит носить "Мисс Вселенная-2018"
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
Видео
Все видео
Скандальные украинские звезды выступили на корпоративе в Киеве
Скандальные украинские звезды выступили на корпоративе в Киеве
Олег Винник рассказал, кто ходит на его концерты
Олег Винник рассказал, кто ходит на его концерты
Сын Трампа рассказал, что отец делает его подарками
Сын Трампа рассказал, что отец делает его подарками
В новом клипе Пономарев показал, как реализовывал мечты женщин
В новом клипе Пономарев показал, как реализовывал мечты женщин
Голая Кароль в новом клипе спела о преданности мужчине
Голая Кароль в новом клипе спела о преданности мужчине
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1215
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2241
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1413
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2943
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1071
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 414
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
вторник, 18 декабря 2018 06:49

48-летняя Мэрайя Кэри показала похудевшую фигуру на свидании с молодым бойфрендом
4

  Комментировать

Мерайя Керри была замечена в Брюсселе
Мерайя Керри была замечена в Брюсселе
Мерайя Керри была замечена в Брюсселе
Мерайя Керри была замечена в Брюсселе

Певица Мэрайя Кэри была замечена вместе с бойфрендом, когда выходила со своего концерта в Брюсселе.

Мэрайя была в вечернем платье с высоким разрезом, которое эффектно делало акцент на ее постройневшей фигуре.

Брайан и Мэрайя встречаются два года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи

Познакомились более 10 лет назад, в 2006-м году, когда танцовщик был в ее команде в туре Adventures of Mimi Tour.

После того, как начали отношения расходились на короткое время.

"Она увидела во мне, то, что я не видел, пока мы не расстались. Мы должны быть вместе, постоянно у нас был какой-то связь", - говорит в интервью E! News жених Мэрайи Кэри, которая имеет детей от предыдущего брака.

Малышей Кэри родила от певца и актера Ника Кенона. Пара стала родителями в 2011 году. В 2016 году развелась после 8 лет брака.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «48-летняя Мэрайя Кэри показала похудевшую фигуру на свидании с молодым бойфрендом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Юрий Никулин: "Даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб"

Самое читаемое
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
25
 Просмотров: 44383
Reuters показало лучшие фото года
Reuters показало лучшие фото года
29
 Просмотров: 24599
Показали, где живет митрополит Епифаний
Показали, где живет митрополит Епифаний 9 Просмотров: 23153
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности 5 Просмотров: 16375
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
4
 Просмотров: 15668
Знаменитости
Британская звезда Дэвид Крейг поразил драйвовым шоу в Киеве
Британская звезда Дэвид Крейг поразил драйвовым шоу в Киеве
12
 Просмотров: 387
Супермодель Кэндис Свейнпол нарядилась в обольстительный купальник
Супермодель Кэндис Свейнпол нарядилась в обольстительный купальник
4
 Просмотров: 2268
Джамала, Кардашьян, Миддлтон - кто из звезд стал родителями в этом году
Джамала, Кардашьян, Миддлтон - кто из звезд стал родителями в этом году Просмотров: 45
Скандальные украинские звезды выступили на корпоративе в Киеве
Скандальные украинские звезды выступили на корпоративе в Киеве
 1 Просмотров: 1719
Яркие бикини и роскошные наряды: что любит носить "Мисс Вселенная-2018"
Яркие бикини и роскошные наряды: что любит носить "Мисс Вселенная-2018"
17
 Просмотров: 8658
Больше всего комментируют
9
Показали, где живет митрополит Епифаний
7
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
5
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
4
Порошенко рассказал, как Путин побоялся говорить с ним по телефону
2
"Просто ад": конкурс на талисман Киева могут отменить
Голосов: 32193
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua