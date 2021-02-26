$6 млн за 6 лет брака. Что Кардашьян получит еще после развода

Светская львица после развода получит компенсацию в размере $6 млн за 6 лет брака. Фото: instagram.com/kimkardashian

Бракоразводный процесс американской пары 40-летней Ким Кардашьян и Канье Уэста продолжается. Светская львица после развода получит компенсацию в размере $6 млн за 6 лет брака. Это было прописано в их брачном контракте, который супруги подписали в 2014 году.

Кроме выплаты за совместное проживание в браке, Кардашьян предполагается страховка. Если Уэст внезапно умрет, то ей выплатят $20 млн. Об этом сообщает издание Evening Standart.

Звезда реалити хочет оставить подарки от экс-мужа, среди которых сумка бренда Hermes - цена $40 тыс., несколько браслетов Cartier - около $35 тыс. за каждый, внедорожник Mercedes-Benz G550 - $230 тыс. Также она планирует стать единоличной владелицей лос-анджелесского имения Bel Air.

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Если Вест согласится на эти условия, то сможет получить совместную опеку над 4 детьми: Норт, Сэйнтом, Чикаго и Псалмом. Мужчина планирует жить на ранчо в американском штате Вайоминг.

Американская теледива и модель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст разводятся после 6 лет брака. Светская львица перестала носить обручальное кольцо, а музыкант провел новогодние праздники не с семьей, а в собственном доме в Вайоминге.