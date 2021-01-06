Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом - СМИ

Американская теледива и модель 40-летняя Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст разводятся после 6 лет брака.

Светская львица перестала носить обручальное кольцо, а музыкант провел новогодние праздники не с семьей, а в собственном доме в Вайоминге, пишет Page Six со ссылкой на источники, приближенные к семье Кардашьян-Вест.

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"Ким уже наняла адвоката по звездным разводам Лауру Вессер", - сообщил инсайдер.

Основным предметом спора во время расторжения брака пары может стать их дом в Калабасасе, на который они в целом потратили около $60 млн. Кардашьян якобы хочет, чтобы дом остался ей с детьми. Для нее этот развод может стать 3-м.

Фото: instagram.com/kimkardashian

Кардашьян и Уэст поженились 2014 года. Пара воспитывает 4 детей.

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Ким Кардашьян-Вест объявила о закрытии реалити-шоу о ее семье "Семейство Кардашьян". Премьера сериала состоялась в октябре 2007-го. Шоу было посвящено личной и профессиональной жизни смешанной семьи Кардашьян-Дженнер и сосредоточено в основном на отношениях между сестрами: Кортни, Ким и Хлои Кардашьян, а также их сводными сестрами - Кендалл и Кайли Дженнер.