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пятница, 11 сентября 2020 23:46

Горячая Ким Кардашьян подчеркнула свои прелести соблазнительным бельем
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Ким Кардашьян подчеркнула прелести своей фигуры
Фото: Іnstagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян подчеркнула прелести своей фигуры
Ким Кардашьян подчеркнула прелести своей фигуры
Ким Кардашьян подчеркнула прелести своей фигуры

Американская теледива и модель 39-летняя Ким Кардашьян взбудоражила воображение поклонников фотографиями в белье собственного бренда Skims.

Снимки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Прелести своей фигуры Ким удачно подчеркнула белым обтягивающих боди.

Поклонники похвалили тонкую талию модели, пышные бедра и грудь.

"Это очень горячо!", "Она - идеальная", "Сплошной секс", - написали в комментариях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кардашьян закрывает реалити-шоу после 14 лет на ТВ

Американская звезда и модель 39-летняя Ким Кардашьян-Вест объявила о закрытии реалити-шоу о ее семье "Семейство Кардашьян". Премьера сериала состоялась в октябре 2007-го. Шоу было посвящено личной и профессиональной жизни смешанной семьи Кардашьян-Дженнер и сосредоточено в основном на отношениях между сестрами: Кортни, Ким и Хлои Кардашьян, а также их сводными сестрами - Кендалл и Кайли Дженнер.

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