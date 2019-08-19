Украинец может приобрести на зарплату до 300 литров бензина

 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1782
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 396
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1692
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2097
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1935
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
1 Просмотров: 1368
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6696
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1710
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 963
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
2
3
3
2
3
Электроника &quot;Рено Логан&quot; помогает тронуться с места на подъемах
Электроника "Рено Логан" помогает тронуться с места на подъемах
Внедорожник предупреждает о препятствиях
Внедорожник предупреждает о препятствиях
Электромобиль заряжает аккумуляторы при торможении
Электромобиль заряжает аккумуляторы при торможении
&quot;Брежнев отдал машину дочери, ему не нравился яркий цвет&quot;
"Брежнев отдал машину дочери, ему не нравился яркий цвет"
Машина распознает препятствия и автоматически тормозит перед ними
Машина распознает препятствия и автоматически тормозит перед ними
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 4878
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1692
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2097
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6696
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4754
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 90
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
вторник, 20 августа 2019 06:00

Украинец может приобрести на зарплату до 300 литров бензина

1 Комментировать

Украинские автомобилисты - самые бедные в Европе. К такому выводу пришли в Ассоциации автолюбителей ЕС. Рейтинг стран составили, основываясь на том, сколько горючего на среднюю зарплату может приобрести автомобилист каждой из европейских стран.

Украинец на среднюю зарплату может приобрести 279 л бензина. Рядом в рейтинге - Болгария, Румыния, Латвия и Беларусь. Их граждане могут купить не более 560 л бензина на среднюю зарплату.

Высокие показатели у Австрии, Ирландии и Великобритании. Жители этих стран могут позволить более 1,9 тыс. л топлива на среднюю зарплату. Самые обеспеченные автомобилисты живут в Люксембурге и Норвегии. Могут приобрести 2,9 тыс. л бензина и 2,2 тыс. л соответственно.

Автор: Владимир МУКАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинец может приобрести на зарплату до 300 литров бензина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
5
 Просмотров: 35443
ВСУ показали, как будут &quot;зачищать&quot; врага: сильные фото и видео
ВСУ показали, как будут "зачищать" врага: сильные фото и видео
15
 Просмотров: 30961
После выборов в патриотов опустились руки
После выборов в патриотов опустились руки
 31 Просмотров: 19937
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции 4 Просмотров: 17632
За полчаса до смерти покупала лекарства: шокирующие подробности убийства киевлянки
За полчаса до смерти покупала лекарства: шокирующие подробности убийства киевлянки
6
 Просмотров: 14895
Авто
Украинцы купили "Роллс-Ройсов" на 23 миллиона гривен
Украинцы купили "Роллс-Ройсов" на 23 миллиона гривен Просмотров: 180
"Мазда" сама крутит руль и поворачивает
"Мазда" сама крутит руль и поворачивает Просмотров: 117
"Ситроен Берлинго" перевозит 690 килограммов груза
"Ситроен Берлинго" перевозит 690 килограммов груза Просмотров: 1854
Полиция должна доказать вину водителя
Полиция должна доказать вину водителя Просмотров: 45
Во Львове провели ралли на старинных авто
Во Львове провели ралли на старинных авто Просмотров: 522
Больше всего комментируют
31
После выборов в патриотов опустились руки
9
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
9
"Трепещите, бандерлоги" - Дубинский поддержал однопартийца Бужанского в конфликте с журналисткой
4
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
2
Яблочный Спас: чего не стоит делать, чтобы не навлечь беду
Голосов: 1121
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua