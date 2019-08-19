Украинец может приобрести на зарплату до 300 литров бензина

Украинские автомобилисты - самые бедные в Европе. К такому выводу пришли в Ассоциации автолюбителей ЕС. Рейтинг стран составили, основываясь на том, сколько горючего на среднюю зарплату может приобрести автомобилист каждой из европейских стран.

Украинец на среднюю зарплату может приобрести 279 л бензина. Рядом в рейтинге - Болгария, Румыния, Латвия и Беларусь. Их граждане могут купить не более 560 л бензина на среднюю зарплату.

Высокие показатели у Австрии, Ирландии и Великобритании. Жители этих стран могут позволить более 1,9 тыс. л топлива на среднюю зарплату. Самые обеспеченные автомобилисты живут в Люксембурге и Норвегии. Могут приобрести 2,9 тыс. л бензина и 2,2 тыс. л соответственно.