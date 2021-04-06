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Жизнь в большом городе пагубно влияет на кожу: как ее защитить

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Жизнь в большом городе пагубно влияет на кожу: как ее защитить
Эксперимент доказал, что жители мегаполисов страдают от жирности в зоне расположения сальных желез при общей сухости и обезвоживанию. Фото: pixabay

Большие города во всем мире страдают от загрязнения.

Как следствие, токсичные вещества влияют негативно на кожу, рассказала косметолог Татьяна Моторина в Instagram.

Согласно исследованиям, в экологически нечистых районах увеличиваются проблемы с кожей. Китайские ученые сравнивали 159 жителей различных регионов Шанхая. Среди них были 79 "коренных" жителей района Сюйцзяхуэй, который является наиболее загрязненным и промышленным центром, и 80 человек, живущих в районе Чог Хв - сельскохозяйственном с хорошей экологией.

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Эксперимент доказал, что жители мегаполисов страдают от жирности в зоне расположения сальных желез при общей сухости и обезвоживания. Также их кожа чувствительная и имеет часто "черные точки". У большинства людей не слишком здоровый "серый" цвет лица и темные круги под глазами, что свидетельствует о слабых сосудах.

Косметолог советует при таких симптомах выбирать мягкие средства ухода - крем-гели, пенки для умывания или воспользоваться гидрофильним маслом, или мицеллярной водой.

Используйте легкий пилинг раз в неделю. Для чувствительной кожи подойдут энзимы для жирной кожи лучше поискать невысокие концентрации AHA-кислот. Следует максимально увеличить уровень антиоксидантов в средствах. Улучшить микроциркуляцию и снабжение кожи кислородом, то есть добавить витамин В3. Необходимо увеличить "энергию" в клетках. Это помогут сделать медь и магний или аминокислоты.

В то же время важнейшими в косметике для жительниц больших городов есть антиоксиданты и УФ-фильтры.

Часто, ухаживая за лицом, на одно средство наносят другое. Специалисты утверждают, что на самом деле уход за кожей имеет только 3 этапа: очищение, увлажнение и защита от солнца.

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