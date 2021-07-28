Жирные волосы: можно ли избавиться проблемы

Чтобы не мыть голову каждый день, надо наладить работу сальных желез, которые ответственны за выработку кожного сала.
За сутки его производится около 20 г, должно питать волосы, защищать от высыхания, а кожный покров оберегать от негативного воздействия окружающей среды, рассказала трихолог Екатерина Козловская, передает Elle.
Сальные железы могут начать работать более интенсивно по определенным причинам, среди которых физиологические. Например, беременность и лактация, подростковый период - увеличивается выделение тестостерона из-за гормональной перестройки и повышается чувствительность к нему сальных желез, период перед менопаузой, генетика, изменения в балансе половых гормонов.
Еще одна причина - неправильно подобранный уход за кожей головы и волосами. Это происходит в случае, когда моют слишком часто или наоборот редко. А нерациональное применение агрессивных эксфолиантов для кожи головы может привести к тому, что уже к вечеру волосы будут выглядеть неопрятно. Техника мытья волос важна, потому что если она неправильная, то и волосы будут жирними. Многие люди, например, намыливают волоси, а нужно тщательно очищать кожу головы.
Перепады температур также могут стать причиной ежедневного мытья головы.
Еще имеют значение механические факторы. А именно популярная привычка постоянно поправлять волосы или часто расчесывать. Это может заставить сальные железы работать активнее.
Нарушения работы желудочно-кишечного тракта и неправильные пищевые привычки также могут стать причиной плохой работы сальных желез, как и хронические стрессы. Из-за них волосы часто жирнеют, так как в крови повышен гормон стресса, а он влияет на работу сальных желез.
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Специалист дала советы, как урегулировать работу сальных желез. Среди них: правильное питание, поддержка психологического равновесия. Также надо регулярно проверяться в профильных врачей: гинеколог, эндокринолог, гастроэнтеролог, дерматолог, трихолог. Еще важно правильно подбирать средства для домашнего и профессионального ухода за кожей головы и волосами.
Отрастить длинные и густые волосы - дело нелегкое и долгое. Есть определенный алгоритм действий, который может помочь. Первый шаг - это поход к врачу, чтобы убедиться, что причиной плохого роста волос не является болезнь. После этого трихолог советует не использовать стимуляторы роста волос самовольно без консультации со специалистом. Волосы могут начать выпадать, и продлится это долго.
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