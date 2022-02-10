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четверг, 10 февраля 2022 10:16

Всего семь правил: как быстро и без ущерба восстановиться после праздников

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Всего семь правил: как быстро и без ущерба восстановиться после праздников
Эксперты назвали 7 правил как быстро вернуться в форму после праздников. Фото: instagram.com/mirandakerr

Сезон праздников обычно проходит весело и сытно. Но после них приходится "разгребать" последствия.

Диетологи назвали семь простых правил, которые помогут быстро и без ущерба здоровью вернуться в форму, пишет Elle.

После обилия блюд на праздники не стоит голодать или пропускать приемы пищи. Питайтесь небольшими порциями четыре - пять раз в день, употребляйте качественный белок - тофу, хумус, бобовые, нежирную рыбу, индейку, яйца и молодые сыры.

Начните есть антиоксиданты. Они есть в сельдерее, свежих ягодах, манго, авокадо, винограде темных сортов, всех видах салатной зелени, шпинате, брокколи, болгарском перце, цитрусовых, луке, чесноке и артишоках.

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Включите в ежедневный рацион пробиотики, которые помогут восстановить здоровую кишечную среду. Они содержатся в кимчи, квашеной капусте, греческом йогурте, кефире, айране, чае пуэр, темпе и ферментированных сырах.

Поддерживайте водный баланс организма. Обычно он рассчитывается по формуле: на каждый килограмм массы тела должно приходиться 30 мл воды. Большую часть нормы лучше выпивать в первой половине дня, чтобы снизить нагрузку на почки и не допустить отеков.

Чтобы как можно быстрее нивелировать действие одного из наиболее агрессивных токсинов, влияющих на организм, алкоголь, принимайте витамины В1 (способствует завершению разложения этилового спирта на воду и углекислый газ) и В6 (стимулирует работу печени и способствует очищению организма).

Принимайте магний. Этот микроэлемент налаживает сон и помогает свести выработку гормонов стресса к минимуму.

Чтобы обеспечить организм микроэлементами и не допустить накопления вредных веществ диетологи рекомендуют максимально разнообразить рацион. Также специалисты по питанию настаивают, что существуют продукты, чрезмерное употребление которых может негативно повлиять на здоровье.

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10
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