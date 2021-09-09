Удобные кроссовки, шапка и рукавицы: как одеваться на пробежку осенью

Существует правило десяти градусов от опытных бегунов. Фото: pixabay

Для людей, бегающих и осенью, холодная погода не должна быть препятствием.

Есть правила, которые помогут бегать и не заболеть, пишет ispo.

Надо одеваться на пробежку слоями, чтобы каждый выполнял свою функцию: сохранение тепла, отвод влаги или защита от ветра и осадков. Чтобы не было перегрева, одежды не должно быть много. На пике пробежки организм перегреется, начнет усиленно потеть, станет жарко. Тогда возрастают шансы простудиться.

Существует правило 10 градусов от опытных бегунов. В соответствии с ним, на пробежку следует собираться так, будто температура уличного воздуха на 10 градусов выше, чем на самом деле.

Экипировка и легкоатлетические лосины не только удобны, но и позволяет поддерживать и согревать мышцы. Также следует иметь шапку и перчатки. Надо следить, чтобы была закрыта шея, потому что из-за холодного ветра можно замерзнуть.

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Осенние кроссовки для бега должны отличаться от летнего варианта. Спортивная обувь осенью требует хорошего сцепления с мокрой дорогой.

Количество шагов, которые человек делает за день, укрепляет здоровье и делает его красивым. Последние исследования показали, что для снижения риска преждевременной смерти достаточно делать 7 тыс. шагов вместо ранее рекомендованных 10 тыс.