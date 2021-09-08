Ученые установили новую норму шагов в день

Если увеличить дневную норму активности, то наибольший риск преждевременной смерти падает в тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Фото: pixabay

Количество шагов, которые человек делает за день, укрепляет здоровье и делает его красивым.

Последние исследования показали, что для снижения риска преждевременной смерти достаточно делать 7 тыс. шагов вместо ранее рекомендованных 10 тыс., пишет StudyFinds.

Специалисты 13 лет наблюдали за 2 тыс. добровольцев, которым в среднем было 45 лет. Участники исследования ежедневно носили акселерометры, считавшие количество шагов в сутки, а также их скорость.

Информацию сравнили с показателями здоровья и смертности - за время исследования умерло 72 добровольца. У людей, которые делают минимум 7 тыс. шагов в день, риск преждевременной смерти снижается на 50-70% по сравнению с менее активными, согласно результатам исследования. Скорость шага не имеет значения.

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Если увеличить дневную норму активности, то наибольший риск преждевременной смерти снижается у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Но после 10 тыс. дополнительное количество шагов в сутки не влияет на этот показатель.

Существует пять надежных способов, чтобы во время ходьбы терять еще больше килограммов. Обычного хождения для лучших результатов недостаточно, оно должно быть правильным. Нужно привлекать мышцы, напрягая мышцы живота и двигая руками. Создастся "энергичный ритм" и это повысит частоту сердечных сокращений примерно на пять ударов в минуту. Поэтому и калорий будет сжигаться больше.