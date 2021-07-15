Ученые нашли неожиданную причину того, что мешает похудеть

Но в целом на сон светодиодные лампы не имеют влияния. Фото: pixabay

Если перед сном использовать светодиодные лампы и электронные гаджеты, то это может помешать похудению.

Во время эксперимента на 10 мужчин влияли светоизлучающие, органические или тусклые диоды, пишет Scientific Reports.

Их светили за четире часа до сна, по словам ученых. И эти люди меньше сжигали жира, когда спали.

Участники исследования также тратили меньше энергии и внутренней температуры тела, когда спали. Также обнаружили низкий уровень окисления жиров.

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Но в целом на сон светодиодные лампы не имеют влияния. В то же время, тусклый свет, а также использования смартфонов, ноутбуков, просмотр телевизора перед сном могут мешать похудению, по словам ученых.

В будущем такая привычка может привести к более серьезным физиологическим изменениям.

Черный шоколад принято считать более полезным, чем другие разновидности, в том числе и белый. На самом деле последний помогает похудеть. Исследователи сравнили, как увеличивается вес и изменяются другие особенности, если отказаться от шоколада.