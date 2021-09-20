У чернослива есть еще одно полезное свойство - ученый

Если есть каждый день пять-шесть чернослив, то это поможет предотвратить потерю костной массы. Фото: pixabay

Польза чернослива в том, что он содержит много клетчатки.

Но для пожилых женщин несет еще одну пользу, пишет storinka.com.ua.

Если есть каждый день пять-шесть плодов чернослива, это поможет предотвратить потерю костной массы и поможет в борьбе с остеопорозом, по словам американского диетолога Кристофера Мора.

Такое свойство особенно важно для женщин в период менопаузы, когда уровень эстрогена в организме уменьшается и возникает риск снижения минеральной плотности костей.

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"А еще такое же количество чернослива может помочь уменьшить факторы риска сердечных заболеваний и воспалений. Употребление чернослива лучше сделать регулярным", - подчеркнул диетолог.

Арахис относится к семейству бобовых, не является орехом и обладает полезными свойствами для организма. У людей, которые едят арахис более двух раз в неделю, меньшие шансов на развитие ишемической болезни сердца.