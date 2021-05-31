Три золотых правила, чтобы похудеть к лету

В диетах, питании и тренировках главным является регулярность и система. Фото: pixabay

К лету большинство людей мечтают похудеть, чтобы выглядеть привлекательно.

Существуют три простых правила, которые помогут уменьшить вес, рассказала нутрициолог Надежда Пахирко в Instagram.

По ее словам, в диетах, питании и тренировках главными являются регулярность и система. Именно эти составляющие - залог успеха.

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Первое правило, которого следует придерживаться при похудении, - считать калории. Они должны быть в дефиците. Эксперт отмечает, что без этого похудеть не помогут ни диеты, ни обертывания, тренировки, или другие методы.

Правило номер два - сбалансированное и своевременное питание. Булочкам и конфетам стоит найти альтернативные здоровые рецепты. Если же сесть на диету и ограничивать себя, то непременно организм сорвется.

Двигаться как можно больше - это третье золотое правило эффективного похудения. Снизить вес, конечно, можно и без тренировок, но с физической активностью это будет быстрее и здоровее.

На пути к похудению и правильному питанию становится страх перед употреблением углеводов. Об углеводах существует много неправдивой информации, которая запутывает людей. Эксперт выделила основные правдивые факты об углеводах и их влиянии на организм.