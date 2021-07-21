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среда, 21 июля 2021 14:37

Трендовая база для маникюра: какой цвет самый популярный в сезоне
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Молочная база для маникюра в тренде в этом сезоне
Фото: pinterest.com
Молочная база для маникюра в тренде в этом сезоне
Молочная база для маникюра в тренде в этом сезоне
Молочная база для маникюра в тренде в этом сезоне

Маникюр - это важная составляющая любого образа, поэтому важно, чтобы он был модным и ухоженным.

Минималистичное покрытие базой в тренде в этом сезоне, пишет "Уніан".

Чтобы разнообразить французский маникюр, можно выбрать как альтернативу молочную базу. Она более прозрачна за белый гель-лак, но более насыщенная, чем гель. Сочности придаст розовый оттенок.

Базовый тон важен, потому что без него не получится идеального маникюра. Благодаря базе можно выровнять ногтевую пластину, скрыть недостатки и укрепить ноготь.

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Для покрытия чаще всего используют базу, которая камуфлирует. В основе камуфлирующих покрытий - гель , который легко нанести. Но он бывает неустойчив. На ногтях держится меньше, чем трехфазное покрытие.

Маникюр - это выражение стиля и дополнения образа. Ухоженные ногти являются украшением ваших рук и примером заботы о себе. Стоит обратить внимание на актуальные варианты маникюра. Этим летом в тренде будут яркие цвета, геометрические рисунки и необычные сочетания.

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