 
Ексклюзивы
1/5
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 225
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 648
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1764
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 423
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 675
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 954
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 333
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 306
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 774
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Просмотров: 441
Фото
Все фото
5
8
13
17
3
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 468
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 360
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 216
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2007
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 585
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 июня 2021
Просмотров: 405
Історія з курткою
В молодості у мене була чехословацька куртка із свинячої шкури, в ЦУМі купив, і недорого, 90 рублів. Зручна, коротка, на "блискавці", її не брав дощ ...
пятница, 11 июня 2021 11:47

Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
5

  Комментировать

Маникюр - это выражение стиля и дополнения образа. Также ухоженные ногти являются украшением ваших рук и примером заботы о себе. Стоит обратить внимание на актуальные варианты маникюра.

Этим летом в тренде будут яркие цвета, геометрические рисунки и необычные сочетания. Об этом пишет ТСН.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Пенсионерок" практически не осталось. Каждая женщина хочет выглядеть стильно"

В моде остаются цветочные принты и французский маникюр. Нюдовый дизайн немного изменился: теперь актуальны нейтральные подложки с яркими деталями.

В тренде будут геометрические рисунки
Фото: instagram.com/nailsbynethan
Актуальными будут яркие оттенки
Модницы могут выбрать смелые и необычные сочетания
Нюдовий дизайн немного изменился: теперь актуальны нейтральные подложки с яркими деталями
Актуальными будут яркие оттенки

Маникюр - это та завершающая деталь, без которой образ не будет до конца стильным. Каждый год главные модницы экспериментируют с цветовой палитрой лаков для ногтей и сумасшедшими принтами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

В Европе встали на защиту украинского языка

На автогонках погибли сотни людей

Активиста обвинили в умышленном убийстве нападавшего

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 14031
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 8461
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 7785
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 6309
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 3240
Красота
Идеальная фигура и длинные ноги: Леся Никитюк поражает стильными образами
Идеальная фигура и длинные ноги: Леся Никитюк поражает стильными образами
 Просмотров: 171
Какие орехи наилучше влияют на организм
Какие орехи наилучше влияют на организм Просмотров: 468
Ночная потливость: почему возникает и насколько опасна
Ночная потливость: почему возникает и насколько опасна Просмотров: 414
Пить сок и худеть: что такое жидкая диета
Пить сок и худеть: что такое жидкая диета Просмотров: 189
Что будет, если пить слишком много воды
Что будет, если пить слишком много воды Просмотров: 711
Больше всего комментируют
7
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
4
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
4
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
2
"Слуги народа" назвали проблему номер один
Голосов: 5
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть