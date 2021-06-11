Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето

Маникюр - это выражение стиля и дополнения образа. Также ухоженные ногти являются украшением ваших рук и примером заботы о себе. Стоит обратить внимание на актуальные варианты маникюра.

Этим летом в тренде будут яркие цвета, геометрические рисунки и необычные сочетания. Об этом пишет ТСН.ua.

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В моде остаются цветочные принты и французский маникюр. Нюдовый дизайн немного изменился: теперь актуальны нейтральные подложки с яркими деталями.

Фото: instagram.com/nailsbynethan

Маникюр - это та завершающая деталь, без которой образ не будет до конца стильным. Каждый год главные модницы экспериментируют с цветовой палитрой лаков для ногтей и сумасшедшими принтами.