ТОП-5 продуктов, чтобы забыть об усталости

В зеленых бананах много клетчатки. Фото: pixabay

Хронический стресс и усталость не редкость для людей в современном мире.

Они становятся причиной недостатка энергии на повседневные дела, пишет "Голос".

Ученый Стивен Р. Гандрих, считает, что это можно исправить, добавив в рацион 1 элемент - клетчатку. Это сложные углеводы, на переваривание которых кишечник тратит больше времени, так как переводит пищу в энергию. Благодаря продуктам с клетчаткой, человек чувствует прилив сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семена льна помогают похудеть и имеют другие пользы для организма - исследование

Семена льна - один из элементов, который богат клетчаткой. Столовая ложка семян льна содержит 3 г клетчатки и 2 г белка. Кроме того, они насыщены жирными кислотами, которые могут предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Авокадо также содержит этот элемент. В одном продукте есть 25% растворимой и 75% нерастворимой клетчатки. Еще авокадо является источником калия и олеиновой кислоты, полезной для сердца.

Клетчатку можно найти и в квашеной капусте вместе с пробиотиками, которые улучшают работу кишечника.

Большинство людей не любят зеленые бананы, отдавая предпочтение более спелым. Но именно в недозрелых содержится много клетчатки и пищевых волокон. А еще у них гораздо меньше сахара.

Брокколи - один из самых питательных овощей, богатых клетчаткой и полезными для кишечника элементами, который уменьшает воспаление в организме.

Кроме этого есть и другие богатые клетчаткой продукты: черника; картофель; чеснок и лук; артишоки; спаржа.

Исследования показывают, что полноценный завтрак помогает поддерживать здоровый вес, повышает когнитивные и физические показатели. Благодаря завтраку снижается невосприимчивость инсулина и риск развития диабета 2-го типа.