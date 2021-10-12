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вторник, 12 октября 2021 09:23

ТОП-5 лучших дерматокосметических брендов

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В современном мире все сложнее найти человека с идеальной кожей. Если вам удалось чудом избежать влияния стресса и факторов внешней среды на организм, то каждый возраст приносит свои сюрпризы. Для тех, кто хочет не просто ухода, а оздоровления кожи, существует дерматокосметика - средства на пересечении косметики и фармацевтики для достижения выраженного эффекта. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор лучших брендов так называемой космецевтики с многолетним опытом и мировым именем.

  Дерматокосметика - это средства на пересечении косметики и фармацевтики для достижения выраженного эффекта
Дерматокосметика - это средства на пересечении косметики и фармацевтики для достижения выраженного эффекта

La Roche Posay

Французский бренд с почти столетней историей выпускает продукцию, созданную на основе одноименной термальной воды. Средства La Roche Posay предназначены для чувствительной, реактивной, проблемной, склонной к аллергии и атопическому дерматиту кожи. В составе продуктов содержатся ценные компоненты высокого качества, прошедшие строгий дерматологический и токсикологический контроль.

Uriage

Компания предлагает широкий выбор косметических средств для всей семьи на основе термальной воды. В ассортименте Uriage есть продукты для очень сухой, жирной, гиперчувствительной, проблемной, раздраженной, зрелой, пигментированной и детской (для малышей от рождения) кожи. Особое внимание при создании уделяют консистенции и аромату средств.

Bioderma

Фармацевтическая лаборатория создает косметику на основе исследований дерматологов для достижения не только эстетических, но оздоровительных целей. Коллекция Bioderma включает линейки средств для чрезмерно жирной, обезвоженной, чувствительной и склонной к дерматитам кожи, но особой популярностью пользуется солнцезащитная серия производителя.

Vichy

Компания специализируется на разработке гипоаллергенной косметики разного назначения для чувствительной кожи. В основе средств для лица, тела и волос лежит термальная вода, содержащая 15 природных минеральных компонентов.

Eucerin

Бренд проводит масштабные дерматологические исследования для выявления причин проблем с кожей и борьбы с ними. Инновационные разработки Eucerin направлены на восстановление функций кожи и ее естественного самовосстановления. Особого внимания заслуживают средства для борьбы с атопическим дерматитом, сухостью и старением кожи.

Поскольку дерматокосметика содержит различные компоненты и оказывает интенсивное действие, для правильного подбора средств рекомендуем проконсультироваться с представителями бренда, вашим косметологом или дерматологом.

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