Шугаринг VS лазерная эпиляция, что лучше?

 
Ексклюзивы
1/5
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 342
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 1638
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 603
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 666
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 1836
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1863
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 540
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 675
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 909
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1215
Фото
Все фото
6
7
3
5
7
Звезды, которые поражают сексуальностью после 60 лет
Звезды, которые поражают сексуальностью после 60 лет
70-летняя украинка прославилась эпатажным макияжем и прическами
70-летняя украинка прославилась эпатажным макияжем и прическами
&quot;Приходят женщины, чтобы навести красоту перед праздниками&quot; - украинка делает макияж ногами
"Приходят женщины, чтобы навести красоту перед праздниками" - украинка делает макияж ногами
Ягодицы и кубики пресса: киевлянка с самыми большими скулами в мире сделала еще операции
Ягодицы и кубики пресса: киевлянка с самыми большими скулами в мире сделала еще операции
Темный шоколад и пепельный блонд: трендовые варианты окраски
Темный шоколад и пепельный блонд: трендовые варианты окраски
Видео
Все видео
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Интервью
1/5
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 1638
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 549
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 396
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 261
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 апреля 2021
Просмотров: 0
Останнє, що людина випустить з рук, будуть смартфон і таця з попкорном
У незворотність кінця світу я увірував у квітні 1986 року. Про невічність Сонця знав, за 5 мільярдів років космічний холод зробить нашу планету не ...
пятница, 09 апреля 2021 16:59

Шугаринг VS лазерная эпиляция, что лучше?

  Комментировать
 

Избавиться от нежелательных волос в преддверии летнего сезона – мечта каждой девушки. Обилие возможностей "как это сделать" не дает понять главного, какой из методов борьбы с волосистостью – лучший? Ведь можно волосы брить, можно использовать специальные кремы или купить домашний эпилятор. Мы предлагаем разобрать два наиболее часто используемых метода – шугаринг и лазерную эпиляцию.

Каждая из процедур не повреждает волосяной канал и не оставляет вросших волосков. Но какие у методов существенные плюсы и минусы, что выбрать и почему?

Шугаринг

Это удаление волос с помощью липкой сахарной пасты, т.е. механическим путем. Мастер наносит на участок для депиляции саму пасту против роста волос, а срывает по направлению. Гладкость поверхности остается до 2-3 недель, в зависимости от индивидуального роста волос.

Лазерная эпиляция

Разрушение волосяного фолликула путем воздействия лазера. Волос выпадает самостоятельно, но не с первой процедуры. Понадобится 5-6-8 процедур, в зависимости от области и индивидуальных особенностей. Но эффект сохраняется на дольше.

Следует понять главное различие между эпиляцией и депиляцией (шугаринг). При лазерной эпиляции разрушается фолликул, а при шугаринге – удаляется часть волоска.

Теперь давайте разберемся, почему одни женщины отдают предпочтение шугарингу, а другие выбирают лазерную эпиляцию.

 

Преимущества и недостатки шугаринга

Основными плюсами выбора в пользу шугаринга есть:

- низкая цена;
- высокая доступность – ее можно сделать даже самостоятельно;
- польза для кожи, поскольку происходит отшелушивание мертвых клеток;
- высокая эффективность на любой коже (даже загорелой);
- быстрое решение проблемы;
- удаляет любые волоски, но они должны быть отращены.

Из минусов:

- высокая болезненность и если ваш болевой порог вам не позволяет эту процедуру, лучше даже не смотреть в эту сторону;
- процедуру нужно выполнять каждые 2-3 недели всю жизнь.

 

Преимущества и недостатки лазерной эпиляции

Плюсы, которые стоит отметить:

- почти безболезненная процедура, а некоторые лазеры абсолютно не причиняют никакой боли;
- потребуется всего лишь 5-6-7 процедур, чтобы избавиться от волос на очень длительный срок – на 1-4 года;
- гипоаллергенность;
- отсутствие раздражения;
- минимум побочек;
- современный лазер позволяет удалять и светлые волосы, и даже на загорелой коже.

Из минусов:

- высокая цена процедуры;
- необходимость проходить курс минимум в течение полугода для достижения постоянного результата;
- необходимость в том, чтобы тщательно выбирать аппарат и специалиста, который на нем работает, чтобы избежать ожогов.

Самое главное – это найти хорошего специалиста. Найти мастера лазерных методик и мастера по шугарингу в любом районе города Киева очень легко с помощью сервиса Mybeauty.

У всех мастеров есть рейтинг, который формируется благодаря отзывам клиентов. Отзывы могут оставить только те, кто записался через сервис и воспользовался услугой. Поэтому рейтинги максимально честные и прозрачные.

На их основании вы выбираете специалиста в удобном для вас районе и находите подходящее для вас время. А дальше самое интересное – записывайтесь онлайн буквально в несколько кликов. Это очень удобно и быстро.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шугаринг VS лазерная эпиляция, что лучше?». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
апреля

Недовольные крестьяне пришли с оружием в Киев

Приняли закон относительно борцов за независимость

Немецкий боксер набросился на рефери после своей дисквалификации

Изобретатель сделал первую аудиозапись

Принц Чарльз во второй раз женился

Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами

Европарламент согласился на крупнейшее в истории расширения ЕС

Американцы взяли Багдад

Самое читаемое
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 25427
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 18568
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 15030
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
4
 Просмотров: 7803
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
6
 Просмотров: 7443
Красота
Назвали фрукт, который лишает целлюлита
Назвали фрукт, который лишает целлюлита Просмотров: 54
Откуда берется сухость волос и как с ней бороться
Откуда берется сухость волос и как с ней бороться Просмотров: 81
Развенчали популярные мифы о кофе
Развенчали популярные мифы о кофе Просмотров: 1116
Благодаря каким спортивным секретам можно получить идеальные ягодицы
Благодаря каким спортивным секретам можно получить идеальные ягодицы Просмотров: 198
Звезды, которые поражают сексуальностью после 60 лет
Звезды, которые поражают сексуальностью после 60 лет
6
 Просмотров: 1926
Больше всего комментируют
2
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
1
Чужі
1
Россия пригрозила Украине "началом конца" и объявила дату "нормандской встречи"
1
"Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал прямо сейчас" - Порошенко
1
Стерненко выпустили из СИЗО
Голосов: 426
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть