Шугаринг VS лазерная эпиляция, что лучше?

Избавиться от нежелательных волос в преддверии летнего сезона – мечта каждой девушки. Обилие возможностей "как это сделать" не дает понять главного, какой из методов борьбы с волосистостью – лучший? Ведь можно волосы брить, можно использовать специальные кремы или купить домашний эпилятор. Мы предлагаем разобрать два наиболее часто используемых метода – шугаринг и лазерную эпиляцию.

Каждая из процедур не повреждает волосяной канал и не оставляет вросших волосков. Но какие у методов существенные плюсы и минусы, что выбрать и почему?

Шугаринг

Это удаление волос с помощью липкой сахарной пасты, т.е. механическим путем. Мастер наносит на участок для депиляции саму пасту против роста волос, а срывает по направлению. Гладкость поверхности остается до 2-3 недель, в зависимости от индивидуального роста волос.

Лазерная эпиляция

Разрушение волосяного фолликула путем воздействия лазера. Волос выпадает самостоятельно, но не с первой процедуры. Понадобится 5-6-8 процедур, в зависимости от области и индивидуальных особенностей. Но эффект сохраняется на дольше.

Следует понять главное различие между эпиляцией и депиляцией (шугаринг). При лазерной эпиляции разрушается фолликул, а при шугаринге – удаляется часть волоска.

Теперь давайте разберемся, почему одни женщины отдают предпочтение шугарингу, а другие выбирают лазерную эпиляцию.

Преимущества и недостатки шугаринга

Основными плюсами выбора в пользу шугаринга есть:

- низкая цена;

- высокая доступность – ее можно сделать даже самостоятельно;

- польза для кожи, поскольку происходит отшелушивание мертвых клеток;

- высокая эффективность на любой коже (даже загорелой);

- быстрое решение проблемы;

- удаляет любые волоски, но они должны быть отращены.

Из минусов:

- высокая болезненность и если ваш болевой порог вам не позволяет эту процедуру, лучше даже не смотреть в эту сторону;

- процедуру нужно выполнять каждые 2-3 недели всю жизнь.

Преимущества и недостатки лазерной эпиляции

Плюсы, которые стоит отметить:

- почти безболезненная процедура, а некоторые лазеры абсолютно не причиняют никакой боли;

- потребуется всего лишь 5-6-7 процедур, чтобы избавиться от волос на очень длительный срок – на 1-4 года;

- гипоаллергенность;

- отсутствие раздражения;

- минимум побочек;

- современный лазер позволяет удалять и светлые волосы, и даже на загорелой коже.

Из минусов:

- высокая цена процедуры;

- необходимость проходить курс минимум в течение полугода для достижения постоянного результата;

- необходимость в том, чтобы тщательно выбирать аппарат и специалиста, который на нем работает, чтобы избежать ожогов.

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