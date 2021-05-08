Специалисты рассказали правду о калорийности пищи

Калории нужно считать и не надеяться, что бургеры можно компенсировать фруктами. Фото: pixabay

Одним из самых популярных способов избавиться от лишних килограммов является диета.

Часто способы питания находят в интернете, пишет "Голос".

По словам диетологов, концепция негативной калорийности не работает так же, как и изменение в системе питания. Интерес низкокалорийными диетами приносит больше вреда, чем пользы. Популярные диеты часто являются ложными, так как легкий способ похудения не гарантирует быстрого результата в реальности.

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Например, один грейпфрут в день не сгладит ущерб от двойного чизбургера и картошки-фри. Теории с негативной калорийностью не существует, поэтому все модные советы по применению препаратов, снижающих калории и способствуют быстрой потере веса - это обман.

Врач-диетолог Ольга Шмелева говорит, что быстрого похудения не бывает, поэтому лучше выбрать для себя такую ​​диету, которая в течение долгого времени сможет поддерживать организм в нужной форме. По ее словам, одна из самых модных диет - это кетогенная или Дюка. Они неплохие, но данных об их применению пока нет.

Некоторые ученые в поисках препаратов для похудения проводят эксперименты над уже давно известными лекарствами.

Фрукты - это источник витаминов и других полезных для организма элементов. Но есть те, которые не стоит есть утром, потому что они навредят организму. Одним из разновидностей таких фруктов являются бананы. Специалисты советуют отказаться от употребления их утром, так как содержат много магния и калия. Если их есть на голодный желудок, то они быстро усваиваются и приводят к большой нагрузке на сердечно-сосудистую систему.