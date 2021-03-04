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четверг, 04 марта 2021 15:00

Специалист объяснил, почему надо полоскать волосы уксусом

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Специалист объяснил, почему надо полоскать волосы уксусом
Уксус создает эффектный объем, защищает цвет волос. Фото: pixabay

Ополаскивать яблочным уксусом волосы принято называть "бабушкиным методом".

Но этот метод действительно есть действенным, пишет Cosmopolitan.

Специалист Тонни Чаар когда-то помог Ким Кэтролл, звезде культового сериала "Секс и город", так побороть побороть проблемы с волосами.

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По его словам, яблочный уксус может служить альтернативой современного бальзама для ополаскивания волос после мытья.

"Главное преимущество уксусного ополаскивания - оно подходит всем типам волос, окрашенному или нет, прямому или волнистому, короткому или длинному, сухому или жирному. Я предпочитаю яблочний или виноградний уксус, но ни в коем случае не разведенной эссенции: только натуральный продукт", - отмечает врач-трихолог.

Уксус создает эффектный объем, защищает цвет волос.

"Окрашенные волосы дольше сохранять свой цвет, если 2 - 3 раза в неделю ополаскивать их уксусом, который будет сохранять чешуйки кутикулы волос закрытыми, что поможет предотвратить быстрое вымывание пигмента", - говорит Тонни Чаар.

Также уксус дает столь желанный блеск локонов, их чистоту и легкое расчесывание.

"Ни один кондиционер или бальзам не делают волосы так легкими и благоприятными для расчесывания, как яблочный уксус. Особенно это оценят обладательницы кудрявых локонов", - отмечает врач.

По его словах, есть определенный алгоритм, как делать уксусную процедуру. Надо помыть голову как обычно с шампунем и тщательно его смыть под прохладным душем. Тогда перебросить волосы вперед и поливать уксусом макушку головы, чтобы жидкость равномерно стекала по прядям от корней к концам. Для волос средней длины надо не больше чашки уксуса. Он должен стечь как можно больше, а потом либо оставить так, или смыть прохладной водой. Чтобы получить лучший результат, волосы не следует сушить феном.

Ошибку, которую делают во время мытья головы, назвала стилист из США Фелисити. Часто шампунь на волосы наносят один раз, но это надо делать дважди.Когда моем шампунем впервые, то кожа головы очищается от всех средств для укладки волос, которые использовались ранее.

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04
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