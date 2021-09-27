Советы, чтобы выспаться перед рабочими буднями

Спать днем не следует, потому что тогда будет труднее заснуть вечером. Фото: pixabay

Крепкий и здоровый сон поможет улучшить работу мозга и всего организма.

Несколько полезных привычек придадут бодрости после сна и улучшат самочувствие, пишет nachedeu.

Чтобы хорошо выспаться и быть бодрыми и активными на работе следует правильно организовать место для сна. Спальная комната - основа отдыха, поэтому она должна быть свободна от всего, что может мешать. Надо держать порядок и избавиться от лишних вещей и мусора.

Спать днем ​​не следует, потому что тогда будет труднее заснуть вечером.

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Еще один совет - обратить внимание на рацион. Стоит добавить пищу, богатую минералами и витаминами: морковь, грибы, помидоры, морепродукты. О продуктах с большим содержанием жира, алкоголь или кофе лучше забыть перед сном.

Люди получают удовольствие, отдыхая 3,5 ч. каждый день. В то же время длительный отдых, около 7 ч. в день, негативно влияет на психическое здоровье. Но люди, которые тратят свой длительный отдых с пользой - занятия спортом, хобби, встречи с друзьями тоже счастливы.