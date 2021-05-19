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среда, 19 мая 2021 18:01

Сколько вина можно пить, чтобы не навредить здоровью и красоте

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Сколько вина можно пить, чтобы не навредить здоровью и красоте
Сухое красное вино, например, помогает побороть психические расстройства и плохое настроение. Фото: pixabay

Если пить вино в умеренных количествах, то оно может даже быть полезным.

Исследователи установили, что правильные дозы снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, пишет maximum.fm

Бокал вина в день может положительно сказаться на здоровье сердца. Исследование показывает, что это на 50% снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Сухое красное вино, например, помогает побороть психические расстройства и плохое настроение.

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Еще один эксперимент доказал, что женщины, которые пьют редко, но в больших количествах, на 18% меньше подвержены сердечному приступу. В этом исследовании приняли участие более 35 тыс. женщин.

По словам ученых, неважно, насколько алкоголь крепкий: и в 300 мл пива, и в 125 мл вина, и в 40 мл виски содержится примерно одинаковое количество спирта.

Алкогольплохо влияет на синтез тестостерона. Например, пиво содержит фитоэстрогены, а это аналоги женских гормонов. Недаром у многих любителей пива наблюдается ожирение по женскому типу - растет грудь, расширяются бедра.

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