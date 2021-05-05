Семь простых правил, чтобы продлить жизнь

Для долголетия стоит следить за артериальным давлением и помнить, что простой и здоровый сон укрепляет организм. Фото: pixabay

Образ жизни влияет на ее продолжительность и состояние человека.

Ученый из Лондона Эндрю Стил рассказал о семи простых привычках, которые помогут замедлить процесс старения и повысить долголетия, сообщает Express.

Эндрю Стил - биолог и эксперт по долголетию, который выдал профильную книгу "Возрастные ограничения: новая наука о старении без старения". Специалист описывает, как процесс старения может стать более подконтрольным для человека, чтобы он оставался бодрим. Здоровое питание, отказ от курения и умеренные физические нагрузки могут замедлить процесс старения и предотвратить различные заболевания.

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Для начала стоит следить за артериальным давлением и помнить, что здоровый сон укрепляет организм.

"Многие из нас думают, что процесс старения - это неизбежный этап жизни. Впоследствии у нас появляются морщины, мы седеем, а также начинаем чаще болеть. Но на самом деле, влияя на все признаки процесса старения на клеточном уровне, мы можем замедлить этот процесс", - объясняет Эндрю Стил.

Среди привычек, способствующих долголетию, он выделил: небольшие физические упражнения; достаточное количество сна - 8-9 ч. в сутки; отсутствие переедания; добавление в рацион больше овощей и поменьше мяса, но отказываться от него нельзя; проверка артериального давления и частоты пульса; поддержание здоровья полости рта; избежание изнурительных и беспощадных диет.

"Если вы в буквальном смысле не делаете никаких упражнений, то даже десятиминутная ежедневная прогулка значительно улучшит ваше здоровье и самочувствие. Сходите в магазин, пройдитесь по своему кварталу, подышите свежим воздухом - этого достаточно", - говорит ученый.

Он отмечает, что изнурительные нагрузки несут негатив и могут снизить продолжительность жизни. Они должны занимать не более 30 мин. в день. Важно также есть растительные продукты. Надо добавить в рацион больше овощей и растительного белка. Научно доказано, что диета, основанная на растительной пище, может продлить жизнь на годы, а также снизить риск серьезных осложнений для здоровья. При этом полностью отказываться от мяса тоже не рекомендуется, а просто сократить его потребление.

На организм плохо влияет долгое пребывание в любой статической позе В течение дня необходимо проявлять физическую активность. Простое решение - увеличить время ходьбы в течение дня. По ее словам, наши предки всегда двигались очень много, люди во многих племенах проходили 15-20 км в день.