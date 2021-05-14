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пятница, 14 мая 2021 15:00

Самые частые ошибки, которые делают во время чистки зубов

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Самые частые ошибки, которые делают во время чистки зубов
Специалист не рекомендует чистить зубы сразу после еды. Фото: pixabay

Сохранить здоровье зубов надолго является чрезвычайно важной задачей для каждого.

Залог этого - их правильная чистка и уход, пишет Focus.

По словам стоматолога Маркуса Фелбера, существуют три наиболее распространенные ошибки в этой процедуре.

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Специалист не рекомендует чистить зубы сразу после еды, так как для образования защитной оболочки эмали нужно некоторое время, а без нее зубы можно повредить. Не стоит использовать соду или другие отбеливающие средства для зубов. Иначе абразивные вещества могут нанести вред их здоровью.

Есть и те, кто считает, что зубы можно "почистить", съев яблоко. Но это не помогает.

"Из-за отсутствия кислотной мантии в зубах после еды, яблоко скорее повреждает эмаль, чем приносит ей пользу", - сказал врач.

Он посоветовал не чистить зубы от десен к кончикам, потому что можно повредить слизистую. Вместо этого следует как бы "встряхивать" налет, двигая щеткой вправо-влево. Также не стоит забывать о зубной нити.

Емаль разрушается быстрее, если чистить зубы три и более раз в день. Эта процедура должна занимать не дольше трех минут, за которые надо чистить и наиболее отдаленные участки рта.

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