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Главные правила, чтобы эффективно почистить зубы

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Главные правила, чтобы эффективно почистить зубы
После процесса чистки, следует ополоснуть рот, чтобы удалить все частицы пасты. Фото: pixabay

Стоматологи часто для ухода за полостью рта дают очень простые и короткие советы.

Следить за чистотой зубов - это рекомендуемая норма, пишет newsyou.info

Но с гигиеной главное не переусердствовать, так как можно навредить.

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Например, эмаль разрушается быстрее, если чистить зубы три и более раза в день. Эта процедура должна занимать не более трех минут, за которые надо чистить и наиболее отдаленные участки рта.

Надо также избавляться от налета на языке, где скапливается большое количество вредных бактерий. Для этого в продаже есть специальные скребки. Врачи рекомендуют избегать сильного давления на корни зубов, поскольку в этом случае повышается риск занесения инфекции.

После процесса чистки, следует ополоснуть рот, чтобы удалить все частицы пасты. Для этого нужно использовать не только обычную воду, но и специальные растворы, которые обладают антибактериальным эффектом и освежают дыхание.

Кислые продукты и те, которые прилипают к зубам, наиболее опасны для их здоровья, так как они изнашивают защитную зубную эмаль. В результате люди становятся более уязвимыми к инфекциям. Потребление этих продуктов также приводит к пожелтению зубов и повышенной чувствительности.

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