Рассказали о вреде одного из самых популярных заменителей какао

Вкус напоминает порошок какао, но слаще и не содержит таких ингредиентов, как теобромин и кофеин.⁣⁣ Фото: pixabay

С кероба, который становится популярным в последние годы, делают напитки и заменяют шоколад.

Кероб - это измельченный порошок, который получают из предварительно высушенных плодов рожкового дерева, рассказывает диетолог Светлана Фус.

В нем содержатся витамины: холин, группы В, витамин РР, С, Е. Минеральные вещества: калий, кальций, магний, селен, медь, марганец, железо, фосфор и натрий. А также пищевые волокна, вода, зола и немного жирных кислот.

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Вкус напоминает порошок какао, но слаще и не содержит таких ингредиентов, как теобромин и кофеин.⁣⁣ ⠀

Используют кероб чаще всего в выпечке, или чтобы заменить какао и кофеин. Особенно это актуально для людей, которые не могут или не желают принимать кофеин. Содержание жиров в керобе в 10-11 раз ниже, чем в какао-порошке, а кальция - втрое больше.

Кероб богат антиоксидантами, клетчаткой и также обладает антисептическим действием, часто его используют при расстройствах желудочно-кишечного тракта. ⁣⁣⠀

Продукт не рекомендуется давать детям до трех лет. Он может навредить также, если им злоупотреблять. Его следует вводить в рацион постепенно, малыми дозами и обязательно следить за реакцией организма.

Специалисты определили три продукта, которые помогут справиться со стрессом. Один из них - черный шоколад, который содержит достаточно антиоксидантов. Именно эти элементы помогают снизить уровень гормона стресса - кортизола - в организме. Врачи рекомендуют включать в ежедневный рацион 40 граммов черного шоколада, даже тем, кто худеет.