Пять вещей из бьюти-рутины, чтобы преодолеть осенний стресс

После долгого рабочего дня набрать ванну с водой, добавить ароматизированных бомбочек и понежиться столько, сколько хочется - это не мечта, а реальность. Фото: pixabay

Осень уже давно называют временем депрессии и тоски.

Через навязчивый холод после теплого лета бывает трудно привыкнуть к новому ритму жизни.

Чтобы переход в новый сезон был менее стрессовым, стоит больше времени уделять себе. Gazeta.ua собрала подборку ритуалов ухода за собой, которые принесут женщине покой и наслаждение. Они помогут успокоиться и справиться со стрессом.

1.Маска. Отличный способ наконец позаботиться о коже, которая также страдает от перемены погоды. Маску можно выбрать с помощью консультанта, или же купить ту, о которой давно мечтали, но не решались.

2. Ванна. После долгого рабочего дня набрать ванну с водой, добавить ароматизированных бомбочек и понежиться столько, сколько хочется - это не мечта, а реальность, которую можно себе позволить. Всем известный факт, что вода имеет свойство успокаивать.

3. Чай. Стоит заварить вкусный чай и добавить в него пряности для невероятного запаха. Если еще и приготовить к нему печенье собственноручно, то наслаждение и хорошее настроение гарантированы.

4. Скраб для тела. Эта вещь доставит удовольствие благодаря невероятному запаху и виду и состоянию кожи после его применения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Варианты поз для фото, чтобы получить максимально красивые снимки

5. Смузи. Если приготовить смузи с полезных и доступных продуктов, то и настроение улучшится и здоровье и красота.

Какао - вкусный напиток, но также и полезен для здоровья. В его составе есть витамины, минералы, углеводы, необходимые для деятельности различных систем организма. В какао много антиоксидантов, что влияет на процессы старения в организме и продолжительность жизни.