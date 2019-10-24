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четверг, 24 октября 2019 18:50

Прощаясь с летом: самые горячие фото знаменитостей в купальниках
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Последние по-летнему теплые дни прошли. Однако отечественных и зарубежных знаменитостей это не останавливает в возможности понежиться в бикини где-то на пляже океана или среди других красивых пейзажей.

Еще недавно звезды радовали поклонников откровенными фотографиями в смелых купальниках. Снимками с отдыха они обычно делились на своих страницах в соцсетях.

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Предлагаем вспомнить, какие фотографии этого года запомнились фанатам больше всего.

Американская модель Крисси Тейгена
Фото: people.com
Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян
Колумбийская актриса и модель София Вергара
Певица 42-летняя Шакира совсем не выглядит на свой возраст
Американская актриса Кейт Хадсон

Украинская певица Настя Каменских поехала на отдых к океану в Мексику. Звезда опубликовала яркие фото в купальнике в Instagram.

People
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