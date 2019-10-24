Прощаясь с летом: самые горячие фото знаменитостей в купальниках

Последние по-летнему теплые дни прошли. Однако отечественных и зарубежных знаменитостей это не останавливает в возможности понежиться в бикини где-то на пляже океана или среди других красивых пейзажей.
Еще недавно звезды радовали поклонников откровенными фотографиями в смелых купальниках. Снимками с отдыха они обычно делились на своих страницах в соцсетях.
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Предлагаем вспомнить, какие фотографии этого года запомнились фанатам больше всего.
Украинская певица Настя Каменских поехала на отдых к океану в Мексику. Звезда опубликовала яркие фото в купальнике в Instagram.
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