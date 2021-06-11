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пятница, 11 июня 2021 18:00

Привычки, чтобы получать от кофе больше пользы

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Привычки, чтобы получать от кофе больше пользы
Необходимо научиться устанавливать баланс воды и кофе для своего организма. Фото: pixabay

С кофе обычно начинается утро большинства людей.

Он богат антиоксидантами, дает энергию и поддерживает высокую активность мозга, пишет LadyHealth.

Напиток имеет еще много дополнительных преимуществ, которые помогут усилить некоторые простые привычки. Если их соблюдать, то можно позаботиться о здоровье изнутри и улучшить внешний вид.

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Одна из привычек - пить кофе перед тренировками. Тогда будет не только энергия для них, но и ускорится метаболизм. Идти в спортзал лучше утром или днем, потому что позже кофеин может испортить сон.

Надо научиться пить кофе без сахара. Он убивает антиоксиданты, которые положительно влияют на организм. Вместо сахара можно выбрать подсластители, как стевия, например.

Необходимо научиться устанавливать баланс воды и кофе для своего организма. Он нужен для нормального функционирования тела человека. Кофе обладает мочегонным действием, поэтому запас воды лучше пополнять после каждой чашки.

Многие думают, что утром нельзя пить кофе на голодный желудок. По словам экспертов, с организмом ничего не случится, если выпить кофе к завтраку. Но людям с проблемами пищеварения лучше пить кофе во время еды.

Добавки к кофе также не стоит обходить. Добавив, например, немного корицы, вкус будет ярче и для организма полезно. Корица содержит фитонутриенты и обладает антибактериальными свойствами.

В жару пить кофе не стоит, потому что это нанесет вред здоровью. При температуре +28°C и выше тело человека начинает активно терять влагу. Кофе - мочегонный напиток, который приводит к обезвоживанию организма. Поэтому кофеин не взбодрит, а, наоборот, вызовет апатию и сонливость.

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