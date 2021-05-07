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пятница, 07 мая 2021 23:46

Праздники закончились - как вернуть организм в норму после застолий

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Праздники закончились - как вернуть организм в норму после застолий
Разгрузочные дни и физические упражнения после длительного переедания не слишком полезны. Фото: pixabay

Во время праздников и многих выходных можно с легкостью набрать лишние килограммы.

Поэтому к привычной жизни надо возвращаться осторожно, пишет wonderzine.

По словам экспертов, разгрузочные дни и физические упражнения после длительного переедания не слишком полезны. Для организма это стресс, как и чрезмерное употребление пищи и алкогольных напитков.

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Следует правильно распределить свой рацион: легкий полезный завтрак, обед со сложными углеводами и белком, овощи и ужин, которий не должен быть слишком сытний.

Если на следующий день после застолья качать пресс, делать другие упражнения, то это приведет к нарушению пищеварения и нагрузит сердечно-сосудистую систему. Лучший вариант - дыхательные упражнения и прогулки на свежем воздухе.

Если человек не может контролировать, сколько пищи он ест и начинает то переедать, то голодать, то надо обратиться к специалисту.

Полных людей не стоит называть лентяями. Лень иногда помогает жить в удовольствие. Лень – это правильный механизм, который защищает от ненужных действий. Такое состояние возникает, когда у человека нет четкой цели, или он не знает, как действовать, чтобы ее достичь. Чаще всего лень возникает, когда мы не верим в свой успех.

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