Лень не может помешать похудению человека

Следует постараться никогда не наказывать себя за лень, потому что это ничего не даст, кроме боли. Фото: pixabay

Полных людей не стоит называть лентяями.

Лень иногда помогает жить в удовольствие, рассказал диетолог Андрей Невский в Instagram.

По его словам, лень – это правильный механизм, который защищает от ненужных действий. Такое состояние возникает, когда у человека нет четкой цели, или он не знает, как действовать, чтобы ее достичь. Чаще всего лень возникает, когда мы не верим в свой успех.

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Также диетолог советует осознать, что человек как личность никому ничего не должен: ни обществу, ни родным, ни себе. Навязанные желания всегда будут и должны вызвать лень. От них надо отказаться и жить своей жизнью.

Надо убедиться, что то, что человек делает – это правильное направление, которое приближает к цели. Тогда лень исчезнет. Чтобы похудеть, надо думать о питании, а не об изнурительных тренировках.

Если в прошлом похудеть не удавалось, то это не говорит о неспособности к этому в целом. Прошлые неудачи не определяют будущее, а лишь добавляют опыта и готовности к реальному успеху.

Следует постараться никогда не наказывать себя за лень, потому что это ничего не даст, кроме боли. Надо думать о своих желаниях и о средствах их достижения – тогда лень со временем вообще уйдет.

Нередко люди, спеша утром, не успевают позавтракать и едят на ходу что угодно. Но скорость потребления пищи сказывается на фигуре. Ученые из Великобритании исследовали эту тенденцию. Они опросили 800 респондентов об их привычках, физических параметрах и рационе. Среди опрошенных были взрослые и дети.