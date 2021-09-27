Правильный способ пить вино и наслаждаться вкусом

Преимущественно люди пьют красное вино слишком теплым, а белое - слишком холодным. Фото: pixabay

Часто люди неправильно пьют вино.

Как употреблять напиток правильно посоветовал блогер из TikTok под ником visforvino.

Преимущественно люди пьют красное вино слишком теплым, а белое - слишком холодным, по его словам.

Из-за такой ошибки нередко вкус вина кажется не таким, как ожидалось. Также это может плохо повлиять на здоровье, самочувствие и красоту.

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Для идеального вкуса все должно быть наоборот: за 30 мин. до подачи красное вино следует поставить в холодильник, а белое - достать из холодного места.

Белое вино, как и красное, также может красить зубы, но белое ассоциируется с появлением пятен на эмали. У него большая кислотность, поєтому увеличивает риск налета. После бокала вина надо чистить зубы через полчаса, иначе повредится эмаль, которую смягчила кислота.